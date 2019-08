Debat: Dejlig cykelferie på Ærø blev ødelagt af skrigende færgemand

Læserbrev: Vi ankom til Ærøskøbing onsdag den 17. juli 2019 i dejligt solskinsvej. Efter en rundtur Ærøskøbing by og kaffe med kage i Den gamle Købmandsgård, begav vi os afsted på den nye cykelsti mellem Ærøskøbing og Marstal. Cykelstien er på flere kilometer placeret få meter fra vandkanten, med en dejlig udsigt til vand og marker.

I Marstal havde vi booket værelse på Udsigten, et dejligt hotel beliggende i vandkanten, med udsigt til Tåsinge, Strynø og Langeland. Morgen- og middagsmad indtog vi fra deres store terrasse med udsigt til alle de både der sejlede til og fra Marstal. På Udsigten er der en dejlig behagelig og familiær stemning.

Fredag den 19. juli var opholdet til ende og vi cyklede mod færgen i Ærøskøbing. Der var afgang kl. 13.35 med "M/F Marstal". Det der indtil da havde været en dejlig oplevelse, blev totalt ødelagt af et besætningsmedlem i brun skjorte med fire striber. Han skreg en ordre til alle os cyklister, at vi skulle ombord med blandt andet ordene "lad det så gå lidt tjept", han vedblev med sin hysteriske råben, da det tilsyneladende ikke gik stærkt nok med at få placeret cyklerne i den modsatte ende (agterenden).

Nogle af os skulle placere cyklerne op ad landgangsrampen for ikke at optage plads for bilerne.

Ved ankomsten til Svendborg skulle landgangsrampen sænkes, så vi fik igen flere skrigende ordrer om at holde ved cyklerne for at de ikke skulle vælte ned på rampen.

Jeg forespurgte om bilen bag os ikke kunne bakke, da der var et tomt areal bag denne. Det blev hånligt afvist. Hvis bilen var bakket, kunne vi cyklister have holdt den lovkrævede afstand til rampen, men det mente "brunskjorten" åbenbart ikke var nødvendigt.

Det var så en meget kedelig og ubehagelig afslutning på en ellers dejlig cykelferie.

Hvordan færgeselskabet kan have et besætningsmedlem ansat som opfører sig som beskrevet, det er aldeles uforståeligt. Vi ser frem til vores næste ferie på Ærø, men det bliver først når ruten Rudkøbing-Marstal igen bliver besejlet, heldigvis af et andet rederi.