Debat: Decideret sabotage at fjerne juletræer på Eriks Hale nu

Læserbrev: Jeg kan læse i FAA at kommunens tekniske direktør mener, at det er en "trossag" om juletræskystsikringen virker - jeg tvivler på om nogen fra administrationen har været ude på halen og besigtige, så hermed et billede, der tydeligt viser højdeforskellen på inder- og ydersiden af rækken af juletræer.

Er det på indersiden så en meter "tro"? For mit uøvede øje ligner det altså blot en masse sand, hvor der allerede nu gror en lystig blanding af marehalm, strandkål og andre planter.

Det er nok muligt at der er bevis for at den slags kystsikring ikke virker på den lange bane, men det ville være decideret sabotage at fjerne juletræerne nu, inden vegetationen har haft chance til at etablere sig ordentligt.