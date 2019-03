Læserbrev: Danmarks Naturfredningsforening, DN Ærø og DN Sekretariatet, har et godt øje til Gråsten Nor. Senest har vores grundige arbejde og klage over Svendborg Kommunes afgørelse om ny-dræning ført til at afgørelsen er trukket tilbage igen.

Ærø er blevet begunstiget med lille flok entusiaster, der efter flere forgæves naturrelaterede forsøg har taget munden rigtig fuld og kastet sig over Sydfyns største sammenhængende engområde. Her er planen kort fortalt at lave et turistfremstød, hvor der skal flyves tyske velhavere ind i større maskiner på en forlænget og udvidet bane med fast overflade på 1200 meter. Til fremme af processen, Ærø Kommune har takket nej en gang, har man denne gang indbudt en del gode mennesker fra nær og fjern, der skulle have forstand på de dele. Helt legalt, de skal være velkommen hver og en. Men det skal gøres helt klart, at vi ikke tror på projektet i den skitserede form. Vi tror på, at der netop nu, med den nye forsoning, mellem landbruget og DN, kommer til at være plads til et flot naturprojekt, ikke bare i Gråsten Nor, men også mange andre steder i Danmark.

Lad os vente på, at der er givet grønt lys for et ordentligt projekt. Eventuelt løftet på plads af en af de store fonde sammen med lodsejerne. Det, der er ved ske nu, vil kun forringe mulighederne for en fremtidig naturgenopretning.

Til historien hører at EU-domstolen i en række domme har fastslået, at gamle, bestående "projekter" eller "aktiviteter" IKKE kan undgå en vurdering efter de senere tilføjede naturdirektiver. Konkret er vandindtaget fra Gudenåen til noget så naturødelæggende som Tangeværket fra 1921 blevet underkendt af Miljø- & Fødevareklagenævnet, netop fordi man ikke har vurderet det gamle anlægs negative effekt på de to internationale naturområder, lige opstrøms og nedstrøms Tangeværket.

Ærøs landingsbane er præcis samme historie, hvor den spæde start i 1960'erne ikke er en blankocheck, der undsiger at skulle efterleve forpligtigelserne for god, international naturbeskyttelse. Det er noget Danmarks Naturfredningsforening står vagt om, noget vores medlemmer værdsætter os for, og noget som turister godt kan gennemskue ægtheden i.