Debat: Bryllupsgæster og vand har samme egenskaber

Læserbrev: Den sidste tids læserbreve i forbindelse med nedgangen i antallet af bryllupsgæster har alle haft ventetiden i behandlingen af ansøgninger som mål. Med andre ord hvis behandlingen kunne gå hurtigere, ville alle sorger være slut for Ærø.

Bryllupsgæster og vand har samme egenskaber, de søger derhen hvor det er lettest at komme igennem. Her har Ærø øjensynligt haft en førerplads, altså har der været en relativ let adgang til at indgå ægteskab.

Set i Thorsens ulideligt klare bagklogskabs lys ville en mere aggressiv gennemgang af dokumenter måske have afværget den nuværende situation.

Det store problem for Ærø er, at kommende giftelystne, hvis de er heldige, modtager bevis på at der kan indgås ægteskab. Beviset kan anvendes ved samtlige danske kommuner. Man kan så stille spørgsmålet: hvorfor Ærø? Øgede udgifter til transport og overnatning, mulig søsyge og aflyste færger. Det er nok her det største problem ligger i fremtiden.

Der er efter min mening heller ikke tvivl om, at det er de tyske myndigheder, der har ønsket "trafikken" begrænset, hvilket er forståeligt.