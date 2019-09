Debat: Brug dog Skjoldnæs, når Ellen har nedbrud

Læserbrev: Så er Ellen aflyst på tredje dag.

For alle, der har planlagt at benytte færgen, er det rigtig træls.

For det kommunale færgeselskab er det også træls, men ikke så træls at man forsøger at hjælpe de berørte rejsende.

Inden Ellen blev indsat sejlede Skjoldnæs i trekantsejlads Søby - Fåborg - Fynshav. Er det ikke muligt at genindføre den gamle sejlplan, når Ellen har nedbrud?

Tvillingefærgerne sejler til Fyn, så der kan man altid komme over, men at komme til fastlandet er temmelig håbløst.

Færgedirektøren udtaler, at når batterierne til Ellen skal udskiftes og færgedriften indstilles 1 uge i november, er det at sammenligne med en dokning. Så er Ellen godt nok "dokket" mange dage uden backup.

Jeg har et forslag, som færgeselskabet må bruge kvit og frit. Lav en nødplan med Skjoldnæs, som kan fungere ved nedbrud og "dokning". Hvor svært kan det være?

Venlig hilsen fra en af de aflysningsramte.