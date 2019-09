Debat: Blokeret adgang til elevator på færgen er ydmygende

Læserbrev:

Åbent brev til Søfartsstyrelsen.

Jeg har skrevet dette oplæg på Facebook og er blevet opfordret til at spørge jer, om det i det hele taget er lovligt at blokere en ud/opgang på denne måde - der er afmærkning med et stort gult kryds.

Oplev mit Ærø - det kan være en udfordring for nogle, der skal med færge hertil. Jeg har adskillige gange på færgen oplevet, at elevatoren var blokeret, så det var en udfordring bare at komme til den, trods det der var bestilt plads ved elevatoren. Jeg fik med en del besvær lirket min handicappede medpassager hen til elevatoren, og op kom vi. I god tid måtte vi ned igen, så vi kunne komme forbi cyklerne og hen til vores bil. Kort efter gik elevatoren op, og en herre i elkørestol forventede selvfølgelig fri bane udenfor elevatoren, så han endte med at køre ind i cyklerne og sidde fast mellem dem med sin kørestol, hvor ydmygende! Det tog sandelig også sin tid at få viklet manden ud af cyklerne og få anhængertrækket på bilen skubbet på plads.

Det må kunne gøres bedre, så alle har mulighed for at besøge jeres dejlige ø og kan benytte elevatoren uden besvær.