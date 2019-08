Debat: Anklage om stemmefusk kræver mindst en undskyldning

Læserbrev: At et medlem af Socialdemokratiet beder sin egen borgmester om at trække sig, er uhørt, men at han mener, Ole Wej med to mandater er en hindring for al udvikling på Ærø, vidner om Bjarne Mahler Schous manglende indsigt i de demokratiske spilleregler.

BMC er tydeligvis fornærmet over at hans, Henning B Jørgensens og Jens Weiss' projekt, med en 1,4 km lang landingsbane til imellem 80 og 100 millioner i Gråsten Nor ikke bare blev klappet igennem i kommunalbestyrelsen. Det er dog den 23. maj 2019 blevet besluttet at bruge 375.000 kroner på en forundersøgelse.

At der ingen udvikling sker i kommunen, kræver at man holder sig for både øjne og ører. Tre store projekter er i gang: elfærge, udvidelse af Søby Havn og ny SFO, som alle i store træk er vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Ærø er et af de steder i Danmark, hvor det koster mindst at have sit barn i SFO, og Ærø har også nogle af Danmarks højeste normeringer i daginstitutioner. Ydermere har Ærø ikke sparet på ældreplejen de sidste seks år, med en socialdemokratisk borgmester og en enig kommunalbestyrelse i næsten alle budgetforlig. Hvis ikke det er gode projekter, hvad er så?

BMC anklager stemmetællerne Grethe Skov, Dorthe Sindal og Lis Jørgensen for fusk med stemmeoptællingen, ved vores ekstraordinære generalforsamling - hvad tænker manden på? Ikke siden benægtelsen af amerikanernes landing på månen har jeg hørt en så paranoid konspirationsteori. Det må da mindst kræve en undskyldning.

Jeg er ked af alt det bøvl, uroen i vores parti skaber, og håber ikke det går ud over samarbejdet i kommunalbestyrelsen, så vi fortsat sammen kan skabe gode resultater for Ærø.