Debat: Administrativt monster er en ommer

Læserbrev: Et bredt politisk flertal valgte pr. 1. januar at gennemføre endnu en centraliseringsøvelse i forbindelse med oprettelsen af en central enhed, der skal varetage administrationen af ansøgninger om ægteskab. Det foreløbige resultat er, at hele forretningen omkring bryllupperne er gået i stå. Restauranter, blomsterhandlere, overnatningssteder og mange andre lider under galskaben. Det giver efter min bedste overbevisning ingen mening, at der nu er oprettet en central enhed, langt væk fra virkeligheden og langt væk fra for eksempel Ærø og Langeland.

Der er en altoverskyggende landspolitisk tendens, der går ud på at ikke at inddrage dem, en eventuel ny lovgivning berører. Det er langt vigtigere at handle hurtigt og vise, at man er "tough on crime". Da man i sin tid opdagede, at der var - ganske få - eksempler på arrangerede ægteskaber, hvorfor henvendte man sig så ikke til udbyderne, så man kunne finde en løsning sammen? Det er jeg helt sikker på alle ville have haft forståelse for.

I stedet har man stablet et administrativt monster på benene, der lægger butikker og restauranter øde. Det er en ommer, og det skal gå stærkt, inden Ærø bliver en skygge af sig selv. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at overbevise mine egne partifæller om ovenstående. Der skal handling bag ord.