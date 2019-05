Debat: Ærøske friskoleforældre kommer til at betale mere, hvis S får magten

Læserbrev: Socialdemokratiet har et ønske om at reducere det offentlige tilskud fra 76 procent til 71 procenttil fri- og privatskoler. Finansministeriet har beregnet, hvad det betyder for de enkelte private skoler. Her på Ærø betyder forslaget helt konkret for Ærø Friskole, at deres statstilskud over en seksårig periode reduceres med 1.904.184 kroner, det vil sige en årlig besparelse eller merbetaling til forældrene på 317.364 kroner.

Vi ønsker fortsat, at statens tilskud til friskoleeleverne er 76 procent. Det gør vi, fordi vi har brug for, at der er et tilbud til de elever, som bor i områder, hvor der måske kun er én folkeskole - eller slet ingen.

Der kan være forskellige argumenter for, at man vælger folkeskolen fra, mobning, trivsel og så videre. Det er også helt fair, at man så selv skal bidrage økonomisk, men beskærer vi tilskuddet yderligere, så bliver friskolerne kun et tilbud for "velhaverbørn". Man har jo betalt 100 procent for sit barn via skatten - penge der så samtidig spares i det offentlige skolesystem, så vi behøver ikke at grave dybere i borgernes lommer end vi allerede gør.

Vi ved også af erfaring, at når skolen lukker i lokalsamfundet, så lukker købmanden, og så lukker byen. Derfor skal vi også gøre hvad vi kan for at holde liv i de små skoler - også selvom det ikke er folkeskoler.

Stop misundelsen og accepter, at folk træffer forskellige valg.