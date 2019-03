Debat: Ærø Kommunes SOSU'er har et væsentligt lønefterslæb

Læserbrev: Åbent brev til Ærø Kommunes kommunalbestyrelse

I FOA er det vores opgave at sikre de bedste løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere på FOA's overenskomster. I den svære rekrutteringssituation for SOSU'er må det være alles interesse, at arbejdspladser er attraktive og formår at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Vores forslag til det er en lønudvikling, der kan stå mål med medarbejdernes eftertragtede faglighed.

KL's lønstatistik viser, at SOSU'er på Ærø lider et væsentligt lønefterslæb sammenlignet med kommunens øvrige faggrupper. I november 2018 er forskellen 6,73 procent i lokal lønandel. Statistikken viser endda, at alle faggrupper på Ærø, UNDTAGEN SOSU'erne, fik et lønløft på 2,25 procent i januar 2013.

Det har været vores udgangspunkt, når vi har forhandlet med Ærø Kommune at forsøge at løfte lønnen, så den kunne afspejle de vigtige kompetencer. Men ved hver forhandling er vi blevet mødt af et embedsværk, som afviser at have midler til forhandling af lokalløn, på trods af afgang af lønførende medarbejdere og ubrugte midler i forhåndsaftale. Argumentet er: "Der er i budgetforliget 2018-2020 ikke afsat midler til lokalløn. Hovedudvalget indstillede i 2018 at der blev afsat midler, men det blev ikke politisk prioriteret, og vi har derfor ikke budget til det."

Så vi undrer os over:o Hvordan KB (kommunalbestyrelsen, red.) har direkte indflydelse på den enkelte arbejdsplads' lønbudget ?o Hvordan man kan ignorere en skævvridning af lønudviklingen på Ærø?o Hvordan Ærø adskiller sig fra omkringliggende kommuner, som i ringere økonomiske situationer har valgt at prioritere lokalløn?

Og til slut, hvor blev daværende borgmester Jørgen Otto Jørgensens løfter, FAA 5/3-2017, om mulighed for tillægsbevillinger af?

Og derfor spørger vi: Hvem har fået "vores" penge, og er det en politisk prioritering at stavnsbinde social- og sundhedspersonalet i Ærø kommune i en ringe lønudvikling, fordi jobmobiliteten besværliggøres af geografi?