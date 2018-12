De sidste bureaukratiske sømil: Søbys havneudvidelse skal endeligt vedtages og i EU-udbud

Årets sidste novemberdag bød på højt humør på havnekontoret i Søby, da det officielt kom ud, at udvidelsen af Søby Havn er kommet på finansloven. Med en håndsrækning på 75 millioner kroner over en treårig periode ser havneprojektet ud til at blive en realitet, men der er stadig et par skridt til det første spadestik.