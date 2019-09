DF'er har solgt færgeaktier men er stadig inhabil - en anden overvejer at sælge ud

- Jeg er forsigtig, for det har store konsekvenser, hvis en afgørelse bliver erklæret ugyldig. Jeg ser frem til, at Ankestyrelsen træffer afgørelse, og hvis vi bliver underkendt, lægger vi os fladt ned, siger han.

KL har dog i et notat slået fast, at man er inhabil, hvis man har personlig eller økonomisk interesse i en sag. Flemming Boye har klaget til Ankestyrelsen, men kommunaldirektøren står ved sit notat, hvor han skrev, at han ville anbefale, "at kommunalbestyrelsesmedlemmer med aktieposter ikke deltager ved sagens behandling uanset størrelsen af aktieposter."

Det besluttede et flertal af kommunens økonomi- og erhvervsudvalg, da et billetsamarbejde mellem Ærøfærgerne og Ærøexpressen var på dagordenen. Mads Boeberg Hansen (K) undlod at stemme, Flemming Boye selv stemte imod, at han skulle erklæres inhabil, mens formand og borgmester Ole Wej Petersen (S), Bent Juul Sørensen (Æ) og Kaj Nøttrup (V) stemte for.

Ærø: Dansk Folkepartis Flemming Boye har tidligere ejet aktier for 15.000 kroner i det private rederi Ærøexpressen, men nu har han solgt seks af sine aktier, så han kun ejer for 9000 kroner aktier i den kommende konkurrent til Ærø Kommune. Men han er stadig inhabil.

Flere købere har meldt sig

Flemming Boye har nu valgt at sætte flere aktier til salg, fremgår det af et opslag på Facebook, og her er der allerede fire personer, der melder sig som købere, én er endda villig til at aftage fire-fem aktier. Og hvad sker der så, hvis det lykkes at sælge aktier, så Flemming Boye inden mødet i kommunalbestyrelsen den 18. september ejer aktier for under 5000 kroner?

- Så vil jeg mene, at han ikke er inhabil, siger Ole Wej Petersen.

Bente Friis Andersen har endnu ikke solgt nogen af sine aktier, oplyser hun.

- Jeg overvejer det kraftigt, for jeg synes, det er ærgerligt, jeg ikke kan være med til at bestemme nogen ting, siger hun og hælder til, at det er vigtigere som kommunalbestyrelsesmedlem at kunne stemme i sager, der vedrører Ærøexpressen, end det er at støtte færgen økonomisk.

- Jeg er meget ærgerlig over det, hvis jeg skal af med dem, men jeg kan blive nødt til det, siger hun.

Klagen til Ankestyrelsen fra Flemming Boye og Bente Friis Andersen blev sendt 5. november 2018, ret præcist ti måneder siden.