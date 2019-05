Cyklede rundt i julemandskostume: Sponsorløb i Søby indbragte 80.000 kroner

Søby: Det blev et brag af en eftermiddag, da Kvik Søby torsdag afholdt sponsorløb i byens gader.

34 cyklister og løbere deltog i løbet, og der blev i løbet af dagen kørt og løbet ikke mindre end 80.000 kroner ind.

Det fortæller Gitte Christensen, der sidder i Kvik Søbys bestyrelse, og som var med til at arrangere dagen.

- Der var 34 deltagere i år, hvilket må siges at være noget af en forbedring i forhold til sidste år, hvor der kun var fire tilmeldte, og hvor vi var nødt til at aflyse løbet. I år blev der kørt cirka 80.000 kroner ind, og det er ganske flot, siger hun.

Der deltog to folketingskandidater i løbet - Søren Ulrik Hillers (R) og Ole Pedersen (V) - men ingen af dem vandt æren for at cykle flest runder eller cykle flest penge ind.

Det gjorde derimod Michael Nielsen fra Ærø Whisky, der cyklede ikke færre end 37 omgange på en træcykel, fortæller René Esbensen, der er formand for Kvik Søby.

- Michael havde en gammel utæt whiskytønde stående, som han fik ombygget til en cykel. Det var den cykel, han vandt på, siger han.

Mange af deltagerne var også udklædt til løbet, fortæller René Esbensen.

- Der var blandt andet tre tandemer på banen, og den ene blev kørt af en julemand og et rensdyr. Julemanden var Lisbeth Brandhøj, der i øvrigt var den person, der kørte flest penge ind, mens Jan Ole Johansen var rensdyr. Det var Jan, der sad forrest på cyklen, fortæller han.

Lisbeth Brandhøj kørte 14.500 kroner ind.

Sponsorløbet var arrangeret sådan, at deltagerne kunne vælge at køre penge ind til specifikke klubber og foreninger.

- Der var nogle, der kørte penge ind til Ærø Spejderne, golfklubben, Laadenbjerg og klatreklubben, mens andre penge gik til Kvik Søby. Vi har ikke fået opgjort regnskabet endnu, men jeg vil tro, at omkring 60.000 ud af de 80.000 kroner går til Kvik Søby, slutter René Esbensen.