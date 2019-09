Lokaldebat: Der arbejdes i kommunen p.t. på cykelstiprojekt fra Marstal til Dunkær (og videre ud over øen). Det er en fremragende idé. Forarbejdet er allerede gjort en stor del af vejen, nemlig:

1) Den cykelvenlige strækning ad Græsvængebakken til Drejet over Ronæs og ud på ydersiden af Drejet (gode oversigtsforhold for krydsning af vejen netop der) eller bagom "Drejhuset" og direkte ind på cykelstien langs Drejskoven (hvor belægningen bør laves mere cykelvenlig a la Nevrestien, evt. asfalteres), herfra videre ad eksisterende småveje over Lindsbjerg til Dunkær - eller også tværs over Noret af den allerede eksisterende Norvej, der udmunder ved Tornhave og dermed tæt på vejen over Bro mod Dunkær.

2) Alternativt og særdeles naturskønt: Cykelsti langs Hovedvej 2 (Øverste Reberbanen) gennem eksisterende cykelvenlig vej ned i Trousløkke og videre ad cykelsti forbi "Kimberleys Minde" til Trappeskov (hvor der indtil for nylig har været muligt at gå/cykle). Herfra genåbnes tidligere markvej til Ronæs, og herfra - som i forslag 1 - bagom "Drejhuset" og videre.

Brug for alt i verden ikke millioner på at anlægge cykelsti langs med landevejen klos på bilos og tung trafik. Turister og vi fastboende får en attraktiv oplevelse ved at cykle på gemytlige eksisterende småveje evt. forbundet med nyanlagte cykelstier. At køre langs en landevej er uambitiøst. Det er nu vi har muligheden for at udvikle vor ø til en attraktiv cykelø. Samtidig giver i hvert fald forslag 1 mindre indgriben, idet stort set intet behøver at blive eksproprieret.