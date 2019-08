Campingpladser solgt for et samlet beløb på 4,6 millioner kroner

Ærø: Campingpladserne i Marstal og Ærøskøbing er solgt for et samlet beløb på 4.600.005 kroner.

Det fortæller Kirsten Johansen, der er teknisk direktør i Ærø Kommune.

- Campingpladserne er solgt til højest bydende. Vi har ikke kigget på andre parametre end prisen, fortæller hun.

Marstal Camping er solgt for 950.000 kroner, mens Ærøskøbing Camping gik for den nette sum af 3.650.005 kroner.

Årsagen til, at Marstal Camping blev solgt væsentlig billigere end Ærøskøbing Camping, er, at Marstal Camping ligger på lejet grund. Naturstyrelsen ejer arealet, og køberne af Marstal Camping har derfor kun købt bygningsmassen. Der er dog åbnet op for, at de nye ejere kan gå i forhandling med Naturstyrelsen om at købe arealet, som campingpladsen ligger på.

Begge campingpladser har i de senere år været ejet af Ærø Kommune. Pladserne har både været forpagtet ud og været passet af lejrchef Anders Nilson og hans personale, som alle er ansatte hos Ærø Kommune.

Anders Nilson havde budt på Marstal Camping, man hans bud var ikke højt nok til, at han kunne købe pladsen.

I alt har der været seks bud på Ærøskøbing Camping og fem bud på Marstal Camping.

Kirsten Johansen forklarer, at kommunen sælger pladserne, fordi det ikke er en kommal kerneopgave at drive campingplads.

Borgmester Ole Wej Petersen (S) fortæller, at de 4,6 millioner kroner, som kommunen har tjent ved at sælge pladserne, ryger i kommunekassen.

- Jeg er sikker på, at vi nok skal finde noget at bruge pengene på. Budgettet bliver en smule stramt i de næste år, og jeg tror blandt andet, at vi kommer til at bruge flere penge på færgerne. Snart kommer der jo en konkurrent i Marstal (Ærøexpressen, red.), og den vil tage nogle af vores penge fra landevejsprincippet (statstøtten til billigere færgebilletter, red.), siger han.