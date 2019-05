Både På Torvet og den Gamle Købmandsgård frygter at måtte drosle ned og miste ansatte, hvis krisen i bryllupsturismen fortsætter.

Ærø: Det kan tydeligt mærkes på omsætningen, at der er en nedgang i antallet af bryllupsgæster på Ærø på omkring 80 procent. Sådan lyder det blandt andet fra Gunnar Schmidt Hansen, indehaver af På Torvet i Ærøskøbing med både café og ferielejligheder.

For ham handler det om at bevare en nogenlunde omsætning i ydersæsonen, for højsæsonen er reddet af de turister, der kommer af andre grunde end bryllupper.

- Mit allerstørste problem er at fastholde helårspersonale, siger han og frygter, at det også kan give konsekvenser for bosætningen på øen.

- For hvis vi ikke har omsætning til helårsansættelse, så smutter folk altså. Folk er afhængige af en indtægt hele året, siger han.

Også på den anden side af gaden, på Den Gamle Købmandsgård, kan nedgangen mærkes. Her fortæller daglig leder Lennart Hansen, at han både mangler konkret omsætning i forhold til sidste år og oplever en nervøsitet og usikkerhed i forhold til fremtiden.

- Vi går en god tid i møde, men det er efteråret, der giver usikkerhed, siger han og nævner, at bryllupsgæsterne altid giver en god stemning og god energi, som har tiltrukket andre gæster.

Den Gamle Købmandsgård har i øjeblikket en kok på lønningslisten, men han stopper til sommer.

- Og hvis det ikke bliver bedre, er vi ikke voldsomt på udkig efter en ny. Vi håber, det finder sit leje, men lige nu ser det ikke godt ud, siger han.

- Der skal jo være noget i kassen om aftenen, ellers kan det ikke lade sig gøre.