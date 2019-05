Medlemmerne af Ærø Kommunes økonomiudvalg skal på deres næste møde behandle regningen på 2,8 millioner for renoveringen af færgelejet i Ærøskøbing. Og det er langt fra alle, der er lige tilfredse med, at prisen er endt med at løbe i vejret. Men en ekspert i økonomistyring vurderer, at der ikke er tale om nogen økonomisk katastrofe.