Bryllupsøen gør det igen: Ærø sætter endnu en vild rekord

Sidste år lød tallet på 4656, hvilket også var ny rekord.

Anne Bille tilføjer, at de flere ressourcer også har givet mulighed for at foretage flere vielser ude af huset og for at have åbent flere lørdage. Endelig har det også spillet ind - dog i mindre grad, mener hun - at usikkerheden om situationen i 2019 har fået nogle til at skynde sig at blive viet i indeværende år.

Netop usikkerheden om, hvilken betydning den nye lov mod proformaægteskaber får, gør, at vielsesteamet ser frem til 2019 med spænding, siger Anne Bille.

- Men vi tror, vi nok skal få et godt samarbejde med den centrale enhed, så vi i fællesskab kan få stoppet proformaægteskaberne, siger hun og tror på, at det trods alt ikke ender med den helt store katastrofe.

- Der kommer selvfølgelig en indkøringsperiode, og vi får nok en nedgang på et par tusind. Men selv med en halvering vil det være et højt antal, siger hun.

For nylig kom det frem, at to medarbejdere i vielsesteamet blev sigtet for at have modtaget to gange 500 euro, men Anne Bille ønsker ikke at udtale sig om sagen og vil derfor ikke svare på, hvordan sagen har påvirket medarbejderne.