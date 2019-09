Brugere om blokeret færgeelevator: Ikke i orden, kø i salonen og færgepersonalets ansvar

Det gav en livlig debat i Facebook-gruppen Oplev mit Ærø, da færgepassager Kate Printz lagde sit indlæg om, at elevatoren på Ærø-færgen var blokeret, op i gruppen. Her er nogle af kommentarerne.

Christa Christensen: Det er ikke i orden. Om der er reserveret plads til handicappede eller ej (der kunne komme nogen der ikke er i bil) skal der være plads foran elevatoren. Jeg har selv prøvet at der holdt en lastbil helt op ad døren.

Karina Dreymann: Kontakt færgeselskabet, her for du ikke noget ud af det.

Ida Kristensen: udelukkende et fair opslag. Hvis færgefolkene måske overser det, er det kun godt folk er opmærksomme på det.

Christa Christensen: når nu det kommer frem kan vi i dh eller handicaprådet tage det op, så det kan undgås i fremtiden. Det kan vi ikke hvis alle holder deres mund.

Jytte Stolpe: Hvis du reserverer plads per telefon, kan du bede om at få pladsen ved elevatoren. Det har jeg gjort nogle gange, når jeg har haft en ikke så mobil passager, men det kan kun lade sig gøre per telefon, man kan ikke selv gøre det.

Naja Raahauge: Har flere gange haft min gamle mor med rollator med og da har det altid fungeret upåklageligt.

Sofie Pietraszek: Jeg har mange gange oplevet ikke at kunne komme ud med min barnevogn uden at støde på biler. Jeg har flere gange gjort færgeselskabet opmærksomme på det.

Mette-Line Sofie Jensen: Jeg har flere gange oplevet a vi har stået i kø ovenpå fordi man ikke kunne komme ud af elevatoren nedenunder...

Lene Flink Knudsen: Det er nu også chaufføren som er ansvarlig for hvor hun stiller din bil. Hvis der ikke er en billængde plads, så skal hun ikke køre så langt frem. Jeg ved godt at det er færgemanden som anviser pladser, men chaufføren skal altså ikke optræde så ansvarsløst.

Paul Beiskjær Christensen: det er 100 procent personalet der har ansvaret for den der da de har opgaven at læse færgen så der kommer flest mulige med og at færgen er i balance.

Anne-Sophie Askjær: Hvor ofte hænder det, at elevatoren er spærret?? Jeg sejler ret ofte og har aldrig oplevet det. Det må selvfølgelig ikke ske, men nogle griber et halmstrå for at kunne komme til at brokke sig.

Annie Larsen: det sker jævnligt, jeg er selv handicappet, og tit er det en kamp at komme ind og ud af elevatoren, når der skal hjælpemidler med, måske man som alm passager ikke lægger mærke til det, for der er plads nok til personer uden handicap, men det er en opfordring til at personalet er mere opmærksom på problemet.

Mette S Pedersen: hvis du læser hele tråden kan du se at der er flere, der ofte har oplevet problemer med at kunne komme frem og tilbage. Det er IKKE at gribe et halmstrå for at komme til at brokke sig. Jeg læser det som et rimeligt afdæmpet forsøg på at få nogen i tale om at situationen med meget få anstrengelser kunne blive bedre for alle.