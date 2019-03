Bregninge-Tranderup Ungdomsforenings bestyrelse genvalgt: - Vi er jo lidt af en soveforening

Bregninge-Tranderup: Foreningens virke er begrænset til judo, skydning og en smule teltudlejning, og derfor kunne den årlige generalforsamling forleden i BTU - Bregninge-Tranderup Ungdomsforening klares meget hurtigt og med kun et enkelt menigt medlem til stede udover bestyrelsen.

- Vi er jo lidt af en soveforening, hvor der ikke sker så meget, siger formand Lasse Jepsen Albertsen, der efter at have præsenteret et regnskab med et "fornftigt lille overskud" sammen med resten af den lille forenings bestyrelse modtog genvalg. (pebp)