Marstal: Brandfolk hele weekenden arbejdet intensivt på at slukke en brand, som er opstået i de store bjerge af flis, som ligger udendørs ved Marstal Fjernvarme.

Lørdag morgen klokken 7.30 opdagede en forbipasserende to meter høje flammer fra flisbjerget. Branden er selvantændt og skyldes formentlig, at der ligger nogle metalspåner i bunken, og at bjerget er blevet for stort, fortæller Henrik Friis, der søndag var indsatsleder.

- Når en flisbunke får en vis størrelse, kommer der så meget tryk på, at flisen til sidst har risiko for at selvantænde. Især hvis der også er metalspåner i bunken, forklarer han.

Lørdag forsøgte brandvæsenet at slukke flisbjerget, som er cirka 15 meter højt og 30 meter bredt, men bunken blev ved med at brænde. Derfor blev det besluttet, at flisen skulle fjernes fra fjernvarmeområdet.

Søndag har lastbiler med rygende flis kørt i pendulfart mellem fjernvarmeværket på Skolevej og en mark på hjørnet af Reberbanen og Knasterbjergvej, hvor flisen er blevet læsset af i mindre bunker.

- Det er ikke til at sige, hvor lang tid arbejdet vil stå på. Alt flis skal køres væk, fortæller Henrik Friis.