Borgmester og værftsdirektør ser store perspektiver: - Ellen er lyden af fremtiden

Der var glæde og tilfredshed blandt de lokale partnere, da Ellen sejlede sin første tur med passagerer nogensinde torsdag morgen. Både borgmester Ole Wej Petersen (S) og direktør for Søby Værft Roar Falkenberg tror, det kan betyde meget for Ærø i fremtiden.

Søby/Fynshav: Der var tilfredshed over hele linjen blandt de lokale involverede parter, da elfærgen Ellen, den længst sejlende 100 procent eldrevne passagerfærge, havde sin jomfrutur torsdag morgen. En af dem, der jublede over, at færgen endelig kom ud at sejle, var Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S).

- Jeg har det rigtig godt. Det her er det, vi har ventet på rigtig længe, sagde han og slog ud med armene over vandet fra soldækket kort efter afgangen i Søby.

Borgmesteren ser store perspektiver i, at det ærøske elfærgeprojekt nu endelig er i søen.

- Det er lyden af fremtiden. Det her markerer et paradigmeskift, der er ved at ske i dansk og internationalt skibsfart, nemlig at man går fra diesel til emissionsfrie brændstoffer. Det her er starten, og jeg er ret overbevist om, at det er starten på en omstilling, der vil ske i løbet af de næste ti år, sagde han blandt andet.

Det kan betyde meget for Ærø, hvis Ellen er starten på en grøn bølge, forudser borgmesteren.

- Det vil få stor betydning, fordi vi har et forspring fremfor andre, og det skal vi forsøge at benytte. Vi bor jo på en ø i udkanten af riget, og der kommer ikke noget af sig selv, så derfor skal vi selv arbejde for det. Det her er en del af arbejdet med at gøre os kendt i resten af landet, og det er vi sådan set blevet. Vi vil gerne bruge det forspring til at få noget arbejde herovre til måske at bygge de næste færger. Søby Værft er klar til at bygge dem, sagde han blandt andet, og nævnte også de skibsingeniører, der har designet færgen, og Marstal Navigationsskole, som udbyder relevante kurser.