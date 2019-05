Borgmester forsvarer færgedirektøren: - Jens Weiss kender ikke historikken bag de politiske beslutninger

Ærø: Hverken færgedirektør Keld Møller eller kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg ønsker at svare på den kritik, som lokalpolitiker Jens Weiss (løsg.) retter mod færgedirektørens måde at lede det kommunale færgeselskab på.

I en mail til Fyns Amts Avis skriver Allan Krogh Filtenborg, at han ikke kan udtale sig om personaleforhold, men at han er ærgerlig over, at kritikken mod administrationen rettes via pressen.

"Kritik fra kommunalbestyrelsesmedlemmer bør ske til administrationen, hvilket vi har aftalt i forbindelse med kommunalbestyrelses start i 2018," skriver han i sin mail.

Borgmester Ole Wej Pedersen (S) vil dog gerne svare på den kritik, som omhandler de politiske beslutninger.

Jens Weiss retter en kritik mod den måde, som det politiske system arbejder på på Ærø. Han mener ikke, at systemet kan håndtere kritisable politiske sager, og han undrer sig over, at kommunen entrerer med virksomheder, der ikke har overenskomst. Hvad siger du til det?

- Det er Jens' holdning, at vi kun må udbyde ting til firmaer, der har en overenskomst, men det kan vi bare ikke som kommune, for hvad er en overenskomst? Jens mener, at det er nogle fagforbund, der er rigtige fagforbund, og der er fagforbund, som ikke er rigtige fagforbund. Men vi kan som kommune ikke tage stilling til, at man skal være i et bestemt fagforbund. Derfor har vi i vores udbudspolitik - ligesom alle andre fynske kommuner - stillet et krav om, at man skal overholde dansk lovgivning på områder omkring ansættelse.

Jens Weiss kritiserer også de embedsmandsoplæg, som færgedirektør Keld Møller kommer med til kommunalbestyrelsen. Han mener, at det enten er behæftet med fejl eller direkte forkerte?

- I den tid, jeg har haft med Keld Møller at gøre, synes jeg ikke, at det har været udtalt. Der kan nogle gange være fejl - men det kan der i alle embedsmandsoplæg - og det hænger måske sammen med, at vi presser vores organisation til, at det skal gå hurtigt. Vores chefter dækker et stort område, for eksempel dækker Keld Møller hele transportområdet. Det er lovgivningsmæssigt et kompliceret område, og der er meget at se til. Så det kan ikke undgås, at der kommer en fejl en gang i mellem, men jeg synes ikke, det er noget, der giver problemer. Så jeg kan simpelthen ikke følge Jens i hans kritik, og i øvrigt sidder Jens slet ikke i økonomiudvalget, så jeg ved ikke, hvor han har det fra. Det må være en historie, han har hørt fra nogen.

Jens Weiss kritiserer også, at det er blevet meget dyrere at flytte Marstal-færgen end først antaget?

- Det er godt nok en gammel sag, men det er rigtigt, at da man lavede budgettet, mente man, at det ville koste fire-fem millioner kroner at bygge oplæggerlejet. Men der skal man bare huske på, at dengang skulle man lave et oplæggerleje, hvilket betød, at der ikke kunne køre biler om bord. Hver gang færgen skulle bruges, skulle den flyttes over i færgelejet. Senere blev det derfor politisk besluttet, at oplæggerlejet skulle laves om til et færgeleje. Keld kunne jo ikke vide, at der senere ville komme en politisk beslutning om at lave lejet om, da han lagde budgettet. Grunden til, at vi besluttede at lave oplæggerlejet om til et færgeleje, er, at så skal der ikke bruges tid på at flytte færgen frem og tilbage mellem lejerne, og da vi på et tidspunkt fik penge fra en færgepulje fra staten, huggede vi til og besluttede at lave oplæggerlejet om til et færgeleje. Så det har slet ikke noget med Keld at gøre.

Jens Weiss kritiserer også, at den seneste ombygning af lejet er sket om vinteren, hvilket har trukket byggeriet i langdrag?

- Min eget personlige bud ville også være at sætte byggeriet i gang om vinteren, hvor der ikke er så mange passagerer, der kan blive berørt. Forestil dig at gøre det i dag, hvor man skulle trække en færge ud.

Jens Weiss mener, at Keld Møller mangler kvalifikationer. Som eksempel siger han, at Keld Møller i første omgang fejlvurderede, hvor el-færgen skulle ligge i Søby?

- Men det er igen, fordi Jens ikke kender historien. Det er jo i første omgang meningen, at el-færgen skal afløse Skjoldnæs. Derfor peger Keld på Skjoldnæs' færgeleje, fordi det er det sted, hvor det er billigst at lave et færgeleje. Så bliver det senere politisk besluttet, at vi skal fortsætte med Skjoldnæs, og derfor skal vi finde en anden placering til el-færgens færgeleje. Jens aner ikke, hvad forudsætningerne er. Jens tager fejl, fordi han ikke kender historikken.

Jens Weiss kritiserer også planlægningen af færgelejebyggeriet i Ærøskøbing, hvor færgen flere gange måtte sejle til Svendborg, og hvor medarbejdere var nødt til at sejle med for natten?

- Når man sejler på et skib, så sejler man, indtil det kommer i havn. Og nogle gange kommer det ikke i havn på grund af forskellige omlægninger. Så det er en del af jobbet, og i ganske få situationer må man leve med det. Men hvordan det er blevet håndteret personalemæssigt, kan jeg jo ikke vide.

Jens Weiss er blevet foreholdt Ole Wej Petersens svar, og han mener ikke, at han mangler historikken bag de politiske beslutninger.

- Jeg er slet ikke enig med Ole. Selvfølgelig kender jeg til historikken bag de politiske beslutninger, siger han.