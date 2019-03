Borgmester efter kæmpebøde i afsluttet lækagesag: - Jeg bærer ikke nag

Efterforskningen af en lækagesag i Ærø Kommune er slut og har resulteret i en bøde på 10.000 kroner til en enkelt person. Borgmester Ole Wej Petersen anser sagen for afsluttet og har ikke tænkt sig at foretage sig yderligere.

Ærø: Efter næsten et halvt års efterforskning er sagen om en lækage fra Ærø Kommune til Fyns Amts Avis nu afsluttet.

Det fortæller Ærø Kommune i en pressemeddelelse, hvor det også hedder, at en ikke navngiven person har modtaget og vedstået sig en bøde på 10.000 kroner for brud på tavshedspligten.

Sagen tog sin begyndelse i starten af september sidste år, da Fyns Amts Avis på baggrund af et lækket punkt fra den lukkede del af kommunalbestyrelsens dagorden kunne fortælle, at Søby Værft i forbindelse med bygningen af el-færgen Ellen havde sendt kommunen en ekstraregning på 8,4 millioner kroner.

En uge senere valgte borgmester Ole Wej Petersen (S) at politianmelde lækken til Fyns Politi, og det er en tilfreds borgmester, der onsdag blev informeret om, at sagen nu var afsluttet.

- Det er rigtig glædeligt, at den er afsluttet. Lækagesager er mig bekendt meget svære at få domfældelse i. Jeg kan i hvert fald ikke selv huske at have hørt om sager, hvor det tidligere er sket. Sagen er nu afsluttet på den måde, at vedkommende har erkendt, at man har foretaget lækken, og vedkommende har fået en bøde, der nu er blevet betalt.

- Kommunalbestyrelsen blev informeret af Fyns Politi i går om udfaldet af efterforskningen i forbindelse med, at ledelsen af Fyns Politi var på besøg herovre. Det drejer som om den person, der har taget oplysningerne ud af det kommunale system og så videregivet det til en anden person, der så har givet oplysningerne til avisen, forklarer Ole Wej Petersen.

Ole Wej Petersen siger at han ikke kender identiteten på den dømte.

- Jeg ved ikke selv, hvem det er. Jeg har måske en idé om det, men nærmere kommer jeg det ikke. Det er en personsag, og politiet vil ikke offentliggøre, hvem det er. Det er selvfølgelig sørgeligt, at man ikke kan have tillid til dem, man arbejder sammen med, og man skal være forsigtig med at dele oplysninger ud.

Får det her ikke yderligere konsekvenser for vedkommende?

- Jeg er ikke hævngerrig på nogen måde. Det har da godt nok været irriterende og dræbende og til ulejlighed for kommunen, og kommunen har måske også tabt penge på det, men jeg er rimelig sikker på, at personen har fået en læresteg efter det her.

Enhver anden virksomhed af en størrelse som Ærø Kommune ville vel bortvise en medarbejder, hvis vedkommende havde videregivet fortrolige oplysninger?

- Ja, det kan man jo sige, men det vil jeg ikke kommentere nærmere.

Så du er som arbejdsgiver - hvad du vel godt kan kaldes i forhold til kommunen - tilfreds med, at en medarbejder har fået en bøde på 10.000 kroner for at have videregivet fortrolige oplysninger, og så er den ikke længere?

- Jeg ved ikke, hvorfor du siger "medarbejder". Ved du, om det er en medarbejder? For jeg ved ikke, hvem det er. Og når politiet vælger ikke at offentliggøre navnet på vedkommende, så har jeg bare at rette mig efter det. Og jeg har ikke tænkt mig at søge aktindsigt i den sag.