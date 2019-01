Borgmester: Ærø er klar til billige færgebilletter hele året

Ærøs borgmester ser ikke kapaciteten på færger og overnatningssteder på øen som et problem, der skal afholde landspolitikerne fra at give tilskud til at sænke færgebilletpriserne i de syv ugers sommerferie, der stadig er dyre.

Ærø: Vi er klar! Sådan lyder budskabet groft sagt fra Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), til de landspolitikere, der tøver med også at gøre det billigt at sejle med færge hele året, fordi de frygter, at øer som Ærø ikke er klar til at tage imod flere besøgende.

Han refererer blandt andet til den færgekapacitet, der er på vej inden for det næste år.

- Vi sejler med to færger i højsæsonen i Søby, og så kommer der en privat færge i Marstal. Så jeg vil umiddelbart mene, at der er færgekapacitet til at fragte alle dem over, der vil over. Overnatningsstederne skal selvfølgelig også være med, men når kunderne er der, plejer det at virke sådan, at man kan finde ud af at holde længere åbent. Jeg mener ikke, man kan planlægge på den måde, at vi bygger et hotel, og så håber vi, gæsterne kommer. Der skal være et behov, og så bliver hotellerne bygget.

Derfor vil Ole Wej Petersen fortsat gøre folketingspolitikerne opmærksom på, at Ærø gerne vil videre med de syv ugers højsæson, der i øjeblikket er undtaget fra ordningen.

- Jeg vil benytte enhver lejlighed, jeg har, til at fortælle, at jeg synes, det er uretfærdigt, og jeg synes også, vi har en god sag, fordi det er en ligestilling med resten af landet. Så vi vil ikke opgive den kamp.