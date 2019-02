Booking var åbnet: Nu bliver elfærgen Ellen forsinket nok en gang

Elfærgen Ellen er blevet forsinket igen, denne gang med halvanden til to måneder. Det skyldes, at det tager længere tid end forventet at få godkendt og synet de forskellige systemer. Færgen forventes nu at være i drift i sidste halvdel af juni.

Ærø: Ærøfærgerne havde egentlig åbnet for bookinger af elfærgen Ellen fra sidst i april, men nu er der lukket igen, for færgen er nu - igen igen - blevet forsinket. Den nye plan er nu, at den skal sejle med passagerer fra anden halvdel af juni. Det vil sige en forsinkelse på halvanden til to måneder.

Elfærgeprojektet skriver på sin hjemmeside, at partnerne er stødt på udfordringer i forbindelse med sammenkørslen af forskellige systemer og syn af systemerne, men understreger, at udfordringerne ikke er af teknisk karakter.

- Det er ikke, fordi der er noget, der ikke virker, slår projektkoordinator Trine Heinemann fast over for avisen og forklarer, at det har taget længere tid end beregnet at få godkendt og synet de forskellige systemer af Søfartsstyrelsen.

Projektkoordinatoren forklarer, at test af konkrete systemer er blevet forsinket, fordi andre systemer heller ikke har været færdigtestet, og systemerne har på den måde grebet ind i og forsinket hinanden.

- Inden vi for eksempel må begynde at teste decideret ladning, skal de omkringliggende sikkerhedssystemer omkring batterierne være godkendt og synet af Søfartsstyrelsen. Et af de systemer kan kræve, at noget andet først er godkendt. Det er blevet en længere proces med små mursten, der skal ind foran hinanden, før man kan gå til det næste, end man havde forventet, forklarer hun.