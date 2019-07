Boghandler: Der er salg i bøger om Ærø

Ærøskøbing: Der er salg i bøger om Ærø. I hvert fald hvis man spørger i Ærøs eneste boghandel, Creutz, i Ærøskøbing.

Her spår indehaver Lisbeth Mosgaard, at Kristine Skytte Glues og Bjørg Dalheims "Ærø: Søfolk, frihed og velsmag" et fint salg, hvis der ellers er godt med billeder i bogen.

- Folk vil gerne have billeder. Så kan man se, hvor man har været. Men når nu Bjørg (Dalheim, bogens fotograf, red.) er med, er der jo nok rigeligt med billeder, lyder det med et smil fra Lisbeth Mosgaard.

Creutz havde tidligere et stort udvalg af alverdens bøger, men har nu især koncentreret sig om bøger med et ærøsk afsæt.

- Der er mange, der køber bøger om øen. Det er både turister, men også lokale, der både vil læse om øen, men som også vil købe en gave til andre, fortæller hun og kommer med et enkelt godt råd til den nye bogs to forfattere.

- Få den oversat til tysk.