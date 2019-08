Bøvl med Skjoldnæs igen: Alle afgange fredag aflyst på grund af tekniske problemer

En beskadiget hydraulikpumpe aflyste fredag alle afgange med Søby-færgen. Ærøfærgerne knokler for at få ordnet skaden, siger ledende maskinmester Ole Jensen.

Søby: Så er den gal igen med Skjoldnæs.

Færgen, som i løbet af sommeren har været ramt af flere aflysninger, sejler ikke hele fredagen. Denne gang på grund af en utæt hydraulikpumpe i en af thrusterne (bovpropeller).

- Da færgen kom til Søby torsdag aften, virkede den ene thruster ikke. Det viste sig, at en hydraulikpumpe i en af thrusterne var utæt, fortæller Ole Jensen, der er ledende maskinmester på Ærøfærgerne.

Den beskadigede hydraulikpumpe er nu sendt til reparation i Esbjerg.

Det er uvist, om Skjoldnæs, der sejler i v-sejlads mellem Søby, Faaborg og Fynshav, kommer i drift igen lørdag.

- Vi gør alt for at få repareret færgen, så jeg håber, at vi bliver klar til lørdag, men jeg ved det ikke endnu, siger Ole Jensen.

Skjoldnæs har i sommerens løb været ramt af flere uheld. Midt i juli blev færgen aflyst, fordi der var kommet vand i tanken, og blot en uge senere måtte færgen nedjustere antallet af passagerer, fordi en af redningsflåderne var blevet ramt af en galge og måtte sendes til reparation.