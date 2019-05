Børnehaver fyldt med voksne: Ærø har en af de bedste normeringer i landet

Tal fra Kommunernes Landsforening viser, at Ærø er et af de få steder i landet, der opfylder BUPL's krav om minimumsnormeringer. Årsagen er, at børneområdet bliver prioriteret politisk, og at ledelsesapparatet er billigt, forklarer børn- og ungechef Jes Jørgensen.

Ærø: Valgkampen til folketingsvalget er i fuld gang, og et af de store emner - udover klima og indvandrerpolitik - er normeringer i børnehaverne.

Flere steder i landet er normeringerne - altså antallet af børn per voksen - så høje, at pædagogernes landsforbund BUPL har råbt vagt i gevær og krævet, at der indføres minimumsnormeringer i Danmark på linje med de regler, der er i Norge. Kravet lyder på en pædagogisk personale til tre børn i vuggestuen, og en pædagogisk personale til seks børn i børnehaven.

Ærø er et af de få steder i landet, der allerede opfylder minimumsnormeringerne, fremgår det af tal fra Kommunernes Landsforening (KL).

Her er den gennemsnitlige normering i de tre børnehuse nemlig 4,6 børn pr. voksen blandt børnehavebørnene (3-5 år), og 2,8 børn pr. voksen blandt vuggestuebørnene (0-2 år). Til sammenligning har Jammerbugt Kommune, som er det sted i landet, hvor normeringerne er højst, 7,7 børn pr. voksen blandt børnehavebørnene, og 3,9 børn pr. voksen blandt vuggestuebørnene.

Den gode normering på Ærø skyldes flere ting, forklarer børn- og ungechef i kommunen Jes Jørgensen.

- Først og fremmest er det jo, fordi børneområdet på Ærø bliver prioriteret højt. I forhold til andre kommuner bliver der brugt mange penge på børneområdet på Ærø. Derfor kan vi have også en god normering, men hvis du spørger ude i børnehaverne, vil de nok stadig sige, at de løber stærkt, siger han.

Derudover bliver der ikke brugt ret mange penge på ledelse og mellemledere, forklarer Jes Jørgensen.

- Vi er en lille kommune, og derfor er vi ikke særligt tunge i ledelsesapparatet, forklarer han.

Ærø Kommune laver hvert år en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene, og ifølge børn- og ungechefen er forældrene generelt glade for øens institutioner.

- Vi oplever en høj tilfredshed blandt forældrene, og det skyldes formentlig både den gode normering, men nok også andre ting, siger Jes Jørgensen.

Formanden for kultur- og socialudvalget, Minna Henriksen (SF), der er leder af den private børnehave Pippihuset ved Søby, finder det vigtigt, at normeringen er lav i institutionerne.

- Det giver os mulighed for ikke bare at passe børnene, men også at sætte nogle aktiviteter i gang. Vi har mulighed for at give børnene nærvær og tid, og hvis der er noget, børn har brug for, så er det det. Tid til at udvikle sig. Så jeg vil sige, at pengene er givet godt ud, siger hun.

Formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl, roser Ærø for den høje normering.

- Hatten af for Ærø. Det er flot, at man prioriterer børneområdet så højt, siger hun.

Hun savner dog en større andel af uddannede pædagoger i de ærøske børnehaver. I 2017 var 54,2 procent af medarbejderne i de ærøske børnehaver uddannet pædagoger. Resten var pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere.

- Vi ser gerne, at andelen af uddannede pædagoger bliver højnet på Ærø, for en pædagogassistent er altså ikke det samme som en pædagog, siger hun.