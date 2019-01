Børn og pædagoger må vente på ny leder: Stillingen som børnehaveleder bliver genopslået

Marstal: Efter mange år som leder af børnehaven Mopælappen valgte Karin Hansen i efteråret at opsige sin stilling, og derfor er kommunen i øjeblikket på jagt efter en ny leder af øens største børnehave.

Det har dog vist sig ikke at være så let at finde en ny leder, og derfor har kommunen valgt at genopslå stillingen, fortæller børn- og ungechef Jes Jørgensen.

- Vi vil gerne have et bredere ansøgningsfelt. Jeg vil tro, at der kommer til at gå en måned eller to mere, inden vi har fundet en ny leder, forklarer han.

Karin Hansen stoppede 1. januar, og imellemtiden er Susanne Dalgaard Petersen ansat som konstitueret leder.

- Det er svært at sige, hvornår en ny leder kan starte, men det bliver nok omkring 1. april eller 1. juni, siger Jes Jørgensen.

Genopslaget er ikke slået op endnu, men det er ifølge børn- og ungechefen på trapperne./ ANBI