Blev fuglekonge i Marstal: Nu har Rasmus også chancen for at blive fuglekonge i Ærøskøbing

36-årige Rasmus Lykke Grinderslev Skov vandt i weekenden titlen som fuglekonge i Marstal. Nu har han chancen for at blive fuglekonge igen, da han også deltager i skyttelauget i Ærøskøbing torsdag den 13. juni.

Ærø: Normalt siger man, at det er borgmesteren, der har jobbet med at dæmpe gemytterne, når færgestridighederne blusser op mellem Marstal og Ærøskøbing, men nu ser det ud til, at der måske kan komme endnu en diplomat på banen.

I hvert fald vandt 36-årige Rasmus Lykke Grinderslev Skov, der til daglig bor i Ærøskøbing, titlen som fuglekonge, da han lørdag den 1. juni skød pladen ned, da han deltog i Marstal Borgerlige Skyttelaugs fugleskydning på Sommerlyst.

- Det kom som lidt af en overraskelse, for jeg havde ikke troet, at jeg så let kunne skyde pladen ned, siger Rasmus, der er uddannet bygningssnedker og arbejder hos Bjarne Holm.

Den nyudklækkede fuglekonge har dermed chancen for at vinde titlen som dobbelt fuglekonge, fordi han også er medlem af Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab, der afholder fugleskydning torsdag den 13. juni.

- Vi er nogle få, der er medlem af begge skyttelaug, og så vidt jeg ved, har der aldrig før været en person, som har været konge af begge laug, siger Rasmus Lykke Grinderslev Skov, der dog ikke har besluttet sig for endnu, om han stiller op til titlen som fuglekonge i Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab.

- Det er lidt forskelligt, hvordan det foregår i de to byer. I Marstal har alle deltagere muligheden for at blive fuglekonge, mens man i Ærøskøbing skal skrive sig op, hvis man vil være med i konkurrencen om at blive fuglekonge. Jeg har ikke besluttet mig for endnu, om jeg stiller op til at blive fuglekonge i Ærøskøbing, for der følger noget arbejde med at være fuglekonge. Det koster lidt penge, og man skal deltage i nogle bestyrelsesmøder. Man skal også afholde en kongemiddag, forklarer Rasmus Lykke Grinderslev Skov.

Men hvordan kan det overhovedet være, at du er medlem af begge skyttelaug?

- Jamen, jeg er jo fra Ærøskøbing, og min familie har altid været med i Ærøskøbing Borgerlige Skydeselskab. Så blev jeg for nogle år siden gift med en pige fra Marstal, og hendes far og bror var med i Marstal Borgerlige Skyttelaug, og man kan jo ikke sige nej, når ens svigerfar siger, at man skal melde sig ind i hans skyttelaug, siger Rasmus Lykke Grinderslev Skov og griner.