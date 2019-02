Blåt skolevalg: Ærøs folkeskoleelever stemte borgerligt

Ærø: Forleden blev der afholdt det årlige skolevalg, hvor de ældste grundskoleelever kan afgive deres stemme i et valg, der fuldstændig følger de samme regler som et "ægte" folketingsvalg. Altså lige med den forskel, at skolevalgets resultat ikke kommer til at betyde noget for Folketingets sammensætning.

Også på Marstal Skole blev der holdt valg, og resultatet viste, at eleverne på kommunens folkeskole tilsyneladende smider deres stemmer i retning af blå blok med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i.

Helt præcis gik 53,7 procent af de afgivne stemmer til blå blok, mens den røde af slagsen, med blandt andet Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten høstede de resterende 46,3 procent.

De to blokkes hovedpartier - Venstre og Socialdemokratiet - kunne dog trække præcis lige mange stemmer ved valget; 22 procent.

Valgets absolutte bundskraber blev Kristendemokraterne, der ikke fik en eneste stemme. (PEBP)