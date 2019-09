Bjarne Jes Hansen fylder 75: Vi voksne kan også blive overraskede

Han fortalte børnene, at de voksen også kunne være bange, og fredag fyldte sangskriver Bjarne Jes Hansen 75 år. Det blev fejret med surprise-koncert på Ærø Friskole, hvor flere af hans gamle sange blev spillet sammen med en række helt nye kompositioner.

Han bliver 75. Og eleverne, instrumenterne og de tre musikere, der har haft dem med, er klar til at fejre Bjarne Jes Hansen med en surprise-koncert.

- Hold da op, er I overhovedet klar over, hvor mange år, jeg bliver?

Der går kun få sekunder, inden "han", der skal have mange hurra'er, træder ind ad døren.

- Så er det lige op over. Og når han kommer, giver vi ni korte og et langt "hurra".

Skoleleder Henrik Mogensen stiller sig op på et bord og kigger ud over eleverne.

Bjarne Jes Hansen synes, det er både fantastisk og bevægende, at han har stået fadder til lydsporet til flere generationers barndom. Foto: Peter Becher Damkjær

Livgivende

Bjarne Jes Hansen er manden bag udødelige børnesangsklassikere som "Katrine, Katrine, pas på", "Ude midt i Rude Skov" og tåreperseren "Vi voksne kan også være bange", og efter han har sat sig på en stol bag alle børnene, giver de tre musikere sig til at spille et lille udvalg af fødselarens sange.

- Det har været den bedste fødselsdag nogensinde, lyder det fra Bjarne Jes Hansen, da han rejser sig efter sidste sang.

På den lille time, som den hemmelige koncert har varet, er musikerne Christian Søgaard, Pernille Hansen og Jens Holgersen kommet gennem en del af Bjarne Jes Hansens bagkatalog og undervejs også krydret med nogle helt nye sange med tekst af den ærøske sangskriver.

Dagens fødselar havde et mangeårigt samarbejde med komponisten Anders Dohn, der kort inden sin død i 2017 satte melodi til en ny samling af Bjarne Jes Hansens tekster, og Jens Holgersen, der har spillet kontrabas ved koncerten, fortæller, at den sidste times tid har budt på flere uropførelser.

- Der var flere af de helt nye sange, som jeg ikke tror, Bjarne har hørt ret mange gang, hvis overhovedet, siger Jens Holgersen.

Men det har Bjarne Jes Hansen nu godt nok.

- Jo, jeg har da hørt dem, men jeg har været virkelig spændt på at høre dem i sammenhæng med de andre sange, der har 50 år på bagen. Der var noget fantastisk og livgivende ved at høre det.

Og kom den hemmelige koncert så helt bag på den 75-årige sangskriver?

- Ha ha. Nej, jeg var godt klar over, der var et eller andet i gære, siger han med et smil.