Bjældeklang, bjældeklang: 110 seniorer til bal med Richard Ragnvald

Der blev vugget med til julesangene, da dansktopsanger Richard Ragnvald sang op for Ældresagens medlemmer tirsdag eftermiddag på Ærø Hotel. Her var 110 seniorer mødt op til den årlige julefrokost for foreningens medlemmer.

Marstal: Risalamande, ostekiks og snaps var på menuen, da Ældresagen inviterede sine medlemmer på julefrokost på Ærø Hotel. Her var der lagt op til julestemning, og Richard Ragnvald slog tonen an, da han i sit julerøde jakkesæt sang for til julemelodierne.

Jytte Jensen er selv aktiv i Ældresagen. Her ses hun med manden Keld. Foto: Jonathan Møller Nielsen.

På kryds og tværs af øen To af dagens 110 gæster var Jytte og Keld Jensen, der begge er midt i 60'erne og aktive i Ældresagen. - Der er jo en god stemning, og så føler vi også, at vi samler øen. Her mødes man jo på kryds og tværs af hele øen, og så kan man komme til at møde nogle nye mennesker, fortæller Jytte Jensen, der sidder ved et af de runde borde i restauranten med hendes mand. - Der er altid nogle, man ikke kender, og så snakker man sammen. Det er da hyggeligt, tilføjer Inge Christiansen på 80 år, som også sidder ved bordet.

Der skulle synges med fra tilhørerrækkerne, da Richard Ragnvald spillede op. Foto: Jonathan Møller Nielsen.

Bare fordi vi er gamle Ved et tilstødende bord sidder en hel håndfuld ommelitter, men de har altså ikke planer om at møde nye mennesker fra hele øen. - Nej, vi har ikke mødt nogen nye, siger Lilli Thomsen på 81 og tilføjer: - Men så er det jo heldigt, at vi kan snakke med hinanden. På stolen ved siden af sidder Agnete La Cour, og som bordets yngstedame på 72 er hun ikke bange for at tage bladet fra munden. - Vi er her jo bare, fordi vi er gamle, udbryder hun i et grin.

