Bitte nicht überholen: Tuk tuk'er indtager Ærø i rekord- og jubilæumsår

Ærøskøbing: Aldrig har så mange tuk tuk'er holdt foran Ærøskøbing Camping. Træffet sætter rekord med omkring 90 af de små trehjulede motoriserede køretøjer og cirka 125 deltagere. I ventetiden bliver der sparket på dæk og kigget på udstyr og småsnakket på tysk, for en del af deltagerne kommer fra nabolandet mod syd.

En af få lokale, som har været med lige fra starten, er Søren Lyngbjørn. Han er overvældet over, at arrangementet er blevet så stort.

- Det er sgu da vildt. Det havde vi ikke regnet med, da vi startede det i sin tid.

"Vi" dækker over, at arrangør og primus motor Peter Bjørn Hviid i sin tid spurgte sømanden i den karakteristiske grønne tuk tuk, om han ville være med. Siden er det gået slag i slag.

Den tredje lokale deltager er Tommy Baldorf. Han danner bagtrop i konvojen, når den ruller ud over øen.

- Jeg samler folk op, når de farer vild. Det er sket nogle gange. Og jeg bor her jo, så jeg kender ruten, siger han og synes også, det er fedt med så stort et træf.

En af gengangerne er Jens Rasch fra Tønder, som har været med i ni af de ti år. Han synes, det er imponerende, at træffet er blevet så stort, helt uden annoncering.

- Det er med fra mund til øre-metoden, at det har vokset sig stort, siger han.

Peter Bjørn Hviid når at indvende, at han nu nok synes, at han har gjort opmærksom på sit træf, inden han griber sin megafon og annoncerer, at det er ved at være tid til at rulle.

- Bitte nicht überholen, oversætter en af de tyske deltagere, og snart breder dytten og røgen fra de små totaktere sig på Sygehusvejen og udover det meste af øen.

Træffet fortsætter hele weekenden.