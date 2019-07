Biografen Andelen har købt nye stole: - De er skide gode at sidde i

Biografen Andelen har besluttet at skifte de gamle biografstole fra 1976 ud. De nye stole, som bliver indsat i uge 32, er blandt andet købt for støttekroner fra venlige ærøboer.

Ærøskøbing: Når biografsæsonen går i gang igen, kommer gæsterne til at sidde i nogle helt nye stole.

Foreningen Andelen har længe haft et ønske om at skifte de gamle biografstole fra 1976 ud, og før sommerferien lykkedes det så at finde midlerne til indkøb af nye stole.

- De nye stole har en samlet pris på 105.000 kroner, og pengene kommer blandt andet fra Det Danske Filminstitut og Fioniafonden. Ærøboerne har også støttet stoleindkøbet. Vi har haft en annonce i ugeavisen, hvor vi tilbød, at man kunne købe et sponsorat til en stol, og på den måde har vi fået 20.000 kroner ind til stoleindkøbet, forklarer Sten Lauritsen, der er formand for Foreningen Andelen, som driver biografen.

De nye stole er købt lokalt i Bolighuset i Søby, og det har været lidt af en jagt at finde de rigtige stole.

- I løbet af vinteren har vi haft fem-seks forskellige stole på prøve. Først havde vi nogle rigtige biografstole på prøve, men dem fravalgte vi ret hurtigt, fordi de er højryggede. Vores lærred hænger ret lavt, så med de højryggede stole var der svært for de bagerste i salen at se lærredet. Så fik vi to-tre forskellige stole fra Bolighuset i Søby på prøve, og vi har så valgt at købe nogle af dem. De er skide gode at sidde i, siger Sten Lauritsen.

De gamle biografstole, som altså er fra 1976, skal ikke på lossepladsen, for Foreningen Andelen har nemlig i sinde at afholde en auktion engang efter sommerferien.

- Det er svært at sige, om nogen kunne være interesseret i dem, men nu prøver vi med en auktion, og hvis de kan gå for 50-100 kroner stykket, så er det da fint, siger han.