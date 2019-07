Billige færgebilletter året rundt?: Ny minister vil lytte til synspunkter om billige færgebilletter

Ærø: Fyns Amts Avis spurgte forleden Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S), om hun vil arbejde for at få implementeret et fuldt landevejsprincip, så det bliver billigt at rejse til øerne hele året rundt - også i de syv dyre sommerferieuger - og om hun har i sinde at tage sagen med til de kommende finanslovsforhandlinger.

Men ministeren kommer ikke med nogen løfter i det svar, hun har sendt til avisen.

"Jeg tager i første omgang fat på at føre forårets enstemmige beslutning fra det daværende folketing om at justere de to tilskudsordninger på færgeområdet ud i livet. Med den nye lovgivning kommer der yderligere 5,3 mio. kr. årligt til passagerområdet. Desuden får en række kommuner med i alt 26 små øer nu mulighed for at bruge tilskuddet til billigere færgebilletter for passagerer i skolernes sommerferie, hvis de ønsker det. Jeg kan se, at det tidligere Økonomi- og Indenrigsministerium i 2018 lavede en evaluering, som viste, at de to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for gods og passagerer fungerer godt og efter hensigten. Så lige nu vil jeg som ny minister holde mig til at lytte til de synspunkter, som forskellige parter på færgeområdet har," skriver ministeren i mailen.

I dag forholder det sig sådan, at færgebilletterne er billige hele året rundt på nær i de syv travle sommerferieuger, som i år ligger fra den 24. juni til den 11. august. I den periode koster en returbillet for en voksen 224 kroner, mens samme billet koster 84 kroner resten af året.

En lang række transportordførere udtalte forleden til Fyns Amts Avis, at de vil arbejde på at få billige færgebilletter hele året rundt.