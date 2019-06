Søby: En 55-årig mand blev onsdag den 12. juni klokken 18 stoppet på havnen i Søby med en promille på 1,9.

Manden havde været med Søby-færgen, og det var en bekymret medpassager, der kontaktede politiet, da den fulde bilist ville køre af færgen i sin bil, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Manden blev stoppet på havnen i Søby, hvor han blev bedt om at puste i et alkoholmeter, som viste, at han havde en promille på 1,9./ANBI