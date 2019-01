Beskedent underskud i Ommel Boldklub

Ommel: 13 fremmødte kunne Ommel Boldklub byde velkommen til, da der onsdag aften blev holdt generalforsamling i den nogen-og-40-medlemmer store forening.

Og som formand Flemming Andersen kan fortælle, var der genvalg over hele linjen til den siddende bestyrelse.

- Om jeg så bliver siddende som formand, må vi se, når vi konstituerer os. Men det satser jeg da hårdt på, siger den endnu siddende formand med et smil.

Regnskabet, der blev fremlagt, viste et lille underskud, men ikke noget, som formanden på nogen led vil kalde slemt eller noget han umiddelbart vil vurdere, kassereren synes skal nævnes i avisen. Men for at komme det til livs er man i klubben allerede så småt ved at lægge planer for det kommende års aktiviteter.

- Godt nok er der ikke noget fastlagt endnu, men vi har da ting i støbeskeen. Der skal jo penge i kassen, siger formanden, som især vil fremhæve én vigtig begivenhed fra året, der gik:

- Vi fik jo kommunens handicappris. Det var lidt af en fjer i hatten, lyder det fra Flemming Andersen. (PEBP)