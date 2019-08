Bedst på Fyn: Ærøs biblioteker har mange besøg per borger

Ærø: Ærø Folkebibliotek er højest placeret af de fynske kommuner og nummer syv på landsplan, når det kommer til, hvor meget lånerne bruger bibliotekerne. Det viser en analyse, som er bragt på webmediet find-a-kasse-priser.dk, og som mediebureauet WebHub Media står bag. Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Gribskov Kommune ligger i top med 23 årlige biblioteksbesøg per borger, Helsingør er nummer to med 16, og Tårnby, Bornholm og Gladsaxe deler tredjepladsen med 12 besøg. Mens altså Ærø kommer ind på en delt syvendeplads sammen med Glostrup med 10 årlige besøg per borger. Middelfart og Langeland er næste fynske kommuner med ni årlige besøg, mens landsgennemsnittet er seks årlige besøg.

Lasse Wilsdahl, som er leder af de to biblioteker i Marstal og Ærøskøbing, er glad for den flotte placering.

- Jeg synes, det er superdejligt. Det er rigtig fedt, at folk bruger os. Det er jo borgernes hus. Og det er godt, at vi har den politiske opbakning, vi har, til bibliotekerne. Og vi har to biblioteker, der ligger rigtig centralt i de to store byer. Det betyder meget for os, at brugerne synes, det er nogle steder, de gerne vil opholde sig.