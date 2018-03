Nyåbnet fredagsbar skal skabe hygge og bygge bro mellem demente og ikke-demente beboere på Marstal Ældrecenter.

Marstal: Hun er sit rette element. Med saks i hånden står hun ved bardisken, som er i mørkebrunt træ, som det sig hør og bør. Bag sig har 65-årige Lone Boas et langt liv som bartender på byens beværtninger. Det er derfor selvindlysende, at det netop er hende, der klipper det røde bånd over og erklærer "Schönebar" for åben. Fællesrummet på Marstal Ældrecenter fyldes af klapsalver. Spredt omkring ved borde med rødternet dug og i de røde sofaer sidder ældrecenterets beboere, der i dag kan fejre indvielsen af ældrecentrets fredagsbar og naturligvis nyde et glas sodavand, portvin eller et sæt. En pilsner og en rigabalsam. Demensbaren Det er Marstal Ældrecenters personalebaserede demensudvalg, der har taget initiativet til den nye fredagsbar. Udvalget har fokus på at skabe demensvenlige aktiviteter.Baren er opkaldt "Schönebar" efter centrets pedel, der har bygget selve baren.



Pengene til initiativet kommer fra legatet Maren Minors Minde.



Fredagsbaren vil efter planen have åbent hver anden fredag.



Alle Marstal Ældrecenters beboere kan deltage i fredagsbaren. Det er ældrecentrets demensudvalg, der har taget initiativ til fredagsbaren. Sygeplejerske Annemette Eriksen fortæller, at baren er for alle på centret, men demensvenlig. - Det er med til at danne bro mellem demente og ikke-demente, fordi man er sammen med det ene formål at hygge sig, siger hun.

En god ting fra livet

Der kommer øl på bordene, og bargæsterne tager for sig af skålene med chips, saltstænger og flæskesvær. Fra højtalerne lyder lav musik. Jodle Birges "Tusind røde roser" og den gamle folkevise "Skuld gammel venskab rejn forgo". Et par af bargæsterne vipper med fødderne i takt. Bag baren står Helle Søndermark, der er sosu-medarbejder på Marstal Ældrecenter, og skænker vin op til en beboer. Hun fortæller, at idéen til baren opstod for halvanden måned siden. Konceptet er siden blevet prøvet af et par gange, og hun oplever, at beboerne får en velkendt og social oplevelse. - Det giver et socialt samvær, og det rammer en bred målgruppe. Det der med at blive "inviteret i baren" er noget, de fleste kan genkende fra deres liv. Netop det genkendelige er et vigtigt aspekt, når man laver demensvenlige aktiviteter. - De kender fredagsøllen fra arbejdslivet. Det er en god ting fra livet, vi tager med herind, siger hun og fortæller, at centret også har lavet initiativer som erindringsdans og wellness, men at fredagsbaren kan noget andet. - Nogle gange handler det bare om at lave ingenting og skabe en stemning. Vi kan se, at baren er den aktivitet, der giver de demente borgere mest smil på læben og glans i øjnene.

Vigtigt for livskvaliteten