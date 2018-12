Monica Fabricius, ejer af HCC Bådeværft, har brugt de sidste fem år på at udvide forretningen med nye produkter og indgå strategiske samarbejder. Helt i mål med sine planer for værftet er hun dog ikke kommet. Endnu.

Ærø: Bådebyggerbranchen er lille. Derfor er det godt at kunne gabe over flere ting, hvis man vil have en sund forretning. Det fortæller Monica Fabricius, ejer af HCC Bådeværft. Siden hun overtog bådeværftet i Marstal fra Ebbe Andersen i 2013, har hun udvidet med nye aktiviteter og presset speederen i bund på nogle af de eksisterende aktiviteter. Det begynder at kunne ses i regnskabet. - Man kommer til at kunne se i regnskabet for 2018, at vi er vokset og har mere at lave. Det regner jeg helt sikkert med, siger hun. Et af de forretningsområder, som Monica Fabricius har satset på, siden hun overtog bådeværftet, er sejlmageriet, som fast beskæftiger en mand i dag. Udover produktion af gammeldags sejl til sejlskibe bliver der nu også lavet hynder og kalecher til både i sejlmageriet. - Vi har forsøgt at brede os lidt ud, og det går godt, lyder det fra Monica Fabricius.

Siden Monica Fabricius overtog Ebbes Bådebyggeri og Sejlloft for fem år siden, har hun flyttet sejlmageriet tættere på værftet og satset mere på den del af forretningen. Arkivfoto: Lasse Hansen

Købte en fabrik I oktober 2014 førte hun bådebyggeriet ud på uudforsket hav, da hun sammen med det tidligere svendborgensiske byrådsmedlem Jørgen Lundsgaard købte Ollerup Blokfabrik og flyttede ekspertisen og nogle af maskinerne til Marstal. Kombineret med et større fokus på sejlmageriet gav det god mening, fortæller hun. - Nu kan vi tage os af det hele. Både sejlene og de dele, som sidder i riggen. Det giver en god synergi at have begge dele, siger Monica Fabricius og fortæller, at blokfabrikken eksporterer til hele verden, hvilket også er med til at udbrede kendskabet til bådeværftet i Marstal. - Vi kan jo efterhånden mange forskellige ting, og det betyder, at der er mange forskellige indgange til virksomheden. Endnu en ting, som bådeværftet er begyndt at tilbyde under Monica Fabricius' ledelse, er reparation af glasfiberbåde. - Træskibene er vores primære forretningsområde, men min kæreste er glasfiberbådebygger, og han har fået sit eget rum på værftet. Det betyder, at vi ikke kun har mulighed for at vinteropbevare glasfiberbåde, men at vi også kan lave reparationer på dem, siger Monica Fabricius.

Er stadig sulten Selv om hun har haft fart på og har udvidet en del, er der stadig et område, som Monica Fabricius ikke er kommet i hus med endnu. Det gælder reparation og vinteropbevaring af de helt store både. - Det er noget, jeg har har arbejdet på meget længe, og det er noget, jeg rigtig gerne vil, men nu må vi se, hvornår det hele falder på plads med de nødvendige tilladelser etc. Mange af de nye tiltag på HCC Bådeværft er vokset ud af Monica Fabricius' egen forestilling om, hvordan hun kan sikre en bæredygtigt forretning, men bestyrelsen har også været en god støtte, fortæller hun. Eksempelvis har bestyrelsen hjulpet Monica Fabricius med at få skabt nogle givtige samarbejder med større værfter. Hvordan fremtiden ser ud for HCC Bådeværft, ved Monica Fabricius ikke, men hun er stadig sulten. - Jeg arbejder ikke med meget langsigtede strategier. Vi kigger fem år ud i fremtiden, for jeg vil gerne se resultater. Hvis jeg skal vente for lang tid, så forsvinder det for mig.