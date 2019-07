Arrangør af smakkesejlads: - Vi skal helst forbi Kleven Havn

Traditionen tro er det sydfynske øhav fuld af smakker som en del af den årlige sejlads Øhavet Rundt. Onsdag lagde de små træbåde med de firkantede sejl ruten forbi Kleven Havn, og for sejladsens arrangør er det et vigtigt stop.

Ommel: I år er det Arne Steffensen og hans kone, Lis Vang Sørensen, som deles om at have bowleren på. Hatten går på tur mellem dem, der har lyst til at arrangere den årlige smakkesejlads, og de to vestjyder er glade for, at de har fået lov i år.

- Vi kommer fra Holstebro, men vi elsker det her vand hernede. Og vi synes egentlig også, det er lidt friskt, at de tør at lade sådan nogle vestjyder arrangere sejlads i det sydfynske øhav, siger Arne Steffensen og griner.

Og selvom der er "en slags drejebog" og en masse traditioner i forbindelse med sejladsen, får personen med bowlerhatten lov til at bestemme ruten. Og for Arne Steffensen betyder det, at Kleven ved Ommel er selvskrevet.

- Det er en næsten sikker havn. Det er jo op til arrangørerne, og den er smuttet engang, men vi skal helst forbi Kleven Havn. For vi er meget velkomne, og de gør et kæmpe arbejde for, at vi kan få en god oplevelse ud af, siger han.