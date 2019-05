Anerkendt Ærø-kunstner udstiller på Skive Museum

Ærø/Skive: Den ærøske billedkunstner Ib Monrad Hansen udstiller frem til den 24. november sin kunst i en stor retrospektiv udstilling på Skive Museum.

Udstillingen med titlen "another way of painting - another way of thinking", som åbnede fredag den 24. maj, præsenterer en række af kunstnerens store og betydningsfulde værker fra de seneste 12 år.

Ib Monrad Hansen er kendt for nogle meget detaljerede malerier med ofte flere tusind timers arbejde. Et af Ærø-kunstnerens seneste arbejder var to store malerier til Livgardens Kasernes kantine. Malerierne blev i november 2018 afsløret af Dronning Margrethe.

- Netop denne grundighed og fordybelse står i modsætning til den moderne verdens hast, hvor alting skal gå hurtigere og hurtigere. Ib Monrad Hansen bliver drevet af det, han ikke kender fremfor gentagelse og rutiner. Derfor dykker han fokuseret ned i et nyt emne og lærer hver gang sig selv at male på ny. Et nyt maleri er for Ib Monrad Hansen en ny måde at tænke på, lyder det i beskrivelsen af udstillingen på museets hjemmeside.

Søndag den 2. juni kl. 13 kan man på Skive Museum opleve kunstneren fortælle om sit arbejde og sin kunst.