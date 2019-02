Anders Bircow underholder 110 pensionister i Marstal med Rasmus Seebach-parodi og Linie 3-anekdoter

- Nu har jeg i årevis fået folk til at grine, nu får jeg dem også til at tænke. Det der med at hjælpe folk til at blive bedre er nærmest en fobi hos mig. Jeg har også altid gjort det i forhold til kolleger osv. Der er sikkert nogen, der tænker ?store idiot?, men jeg får meget ud af at være med til at løfte andre, siger Anders Bircow, der var med til at danne Linie 3 for 35 år siden.