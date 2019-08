Weekenden over var Ærøfærgerne ramt af tekniske problemer, der betød aflysninger og en større pukkel af strandede passagerer. At færgekontorets sms-information til de ramte også svigtede, hjalp ikke på problemerne.

Ærø: Færgetrafikken var i weekenden hårdt ramt af aflysninger, forsinkelser og almen kaos, da Ærøfærgerne kæmpede med tekniske problemer på først Søby-Fynshav-Faaborg- overfarten og senere også på Ærøskøbing-Svendborg-ruten.

Fredag måtte man aflyse samtlige ture til og fra Søby, da en af M/F Skjoldnæs' bagthrustere ikke fungerede. Det problem blev løst søndag, hvor Skjoldnæs genoptog sejladsen kl. 10.15, og dermed kunne være med til at afhjælpe en pukkel, der søndag morgen var blevet opbygget på Ærøskøbing-ruten.

- Ved første afgang klokken 7.35 kunne vi konstatere, at vi havde en elektrisk fejl på M/F Ærøskøbing, der gjorde, at vi ikke kunne koble motoren ind. Det tog en times tid for os at løse, men vi sejlede så med forsinkelser resten af dagen, forklarer færgedirektør Keld Møller.

- Vi besluttede at sejle med tvillingefærgerne nærmest samtidig resten af dagen, da vi vidste, der holdt to "ryk" og ventede i Svendborg, og så handler det om at få ryddet op, og så må vi glemme det med timeforskydelsen, vi normalt sejler med.

Færgedirektøren kalder det et stort logistisk arbejdet at få afviklet sådan en pukkel af ventende biler og passagerer, men forklarer, at det hjalp lidt, at man næsten samtidig med nedbruddet i Ærøskøbing havde fået Skjoldnæs fikset.

- Da vi kunne sætte den ind på en ekstra tur, hjalp det noget på problemet. Så godt nok sejlede vi med forsinkelser, men vi fik også hurtigt ryddet op, forklarer han.

Hvad der til gengæld ikke fungerede helt så effektivt, var de sms-varsler, der normalt udgår til passagerer med reservationer, hvor Ærøfærgerne gør opmærksom på driftsproblemer og aflysninger.

- Nej, der skete en beklagelig fejl. De blev ikke sendt ud, og det er pokkers uheldig. Men vi fik til gengæld løbende opdateret hjemmesiden og vores Facebook-side, siger Keld Møller.