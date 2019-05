All you need is love: Minister vil give ansvar tilbage til kommunerne i bryllupsturismen

Et møde onsdag endte med, at børne- og socialminister Mai Mercado (K) fortalte, at hun ønsker at give store dele af ansvaret for sagsbehandlingen i bryllupsturismen tilbage til kommunerne.

Ærø: Dele af sagsbehandlingen af bryllupsansøgninger fra udenlandske par bør igen varetages af kommunerne. Sådan sagde børne- og socialminister Mai Mercado (K) umiddelbart efter et møde på Den Gamle Købmandsgård i Ærøskøbing om krisen i bryllupsturismen.

- For halvandet års tid siden lavede vi en aftale med alle partier undtagen Dansk Folkeparti, hvor vi ville sætte en stopper for proformaægteskaber. Det var en aftale, der dels skulle sikre, at man ikke tvinger nogen til at blive gift mod sin vilje, at man ikke åbner en bagdør til Europa, og hvor vi sikrer os imod menneskehandel. Det andet ben er, at vi har en fantastisk bryllupsturisme i Danmark, og den skal vi passe på alt det, vi overhovedet kan, indledte hun med stor jubel til følge fra de mange omkringstående bryllupsklædte demonstranter.

Mai Mercado fortsatte:

- Jeg må bare være helt ærlig og sige: Vi har ikke ramt den balance godt nok, sagde hun og tilføjede, at de initiativer, der kom i april, der skulle sikre forbedringer, ikke var nok.

- Det konstaterer jeg i dag. Det er ikke nok. Jeg konstaterer også i dag, at efter et valg så samler vi partierne, og så skal vi rulle dele af lovgivningen tilbage, sagde hun, hvorefter jublen for alvor brød løs.

Ministeren uddybede, at hun mener, at godkendelsen af vielserne, den såkaldte prøvelse, skal tilbage til kommunerne, så steder som Ærø, Langeland, Tønder og København fortsat kan være bryllupsdestinationer.

- Det SKAL de også være, for all you need is love!