En lidt for optimistisk aflæsning af vejrprognoserne søndag aften har gjort, at M/F Ærøskøbing det meste af mandagen har ligget stille i havnen i Ærøskøbing.

Ærø: Vinden har godt fat i Ærø og ikke mindst vandet omkring øen. Og helt slemt står det til ved havnen i Ærøskøbing, hvor den ene tvillingefærge det meste af dagen har ligget underdrejet uden at kunne komme ud af havneindløbet, med det resultat at hver anden afgang mandag har måttet aflyses.

- Færgen er ganske enkelt blæst inde i havnen. Vinden har en styrke og en retning, der gør, at vi ikke kan komme ud gennem hullet, fortæller færgedirektør Keld Møller.

Han indrømmer, at det i bund og grund er tale om et resultat af en fejlvurdering

- Den vurdering, der blev taget i aftes, da vi så prognoserne, var, at vi godt ville kunne komme ud, med den retning det så ud til, vinden ville komme fra. Det ændrede sig så. Og det er jo ærgerligt, for havde vi vidst det, havde vi sejlet færgen til Svendborg for natten, så vi kunne have sejlet normalt i dag, lyder det fra færgedirektøren.

- Vi kunne godt se, at det blev tæt på, men det røg så over, og det "betaler" vi så for nu, ved ikke at kunne komme ud. Og i bagklogskabens klare lys, er der jo ingen tvivl om, at den burde være gået til Svendborg.

Det er M/F Ærøskøbing, der er netop nu er gjort ukampdygtig af vejret, og for et par uger siden, var det M/F Marstal, der måtte ligge på den samme plads og vente på, at vinden lagde sig, da en defekt thruster gjorde det umuligt for den at manøvrere i den kraftige blæst.

Keld Møller kan fortælle, at man netop nu er ved at kigge på, om det bliver nødvendigt at aflyse flere afgange, men hans umiddelbare vurdering er de første eftermiddagsafgange fra Ærøskøbing også vil blive aflyst.

Samtidig er alle afgange på Søby/Faaborg/Fynshav aflyst resten af dagen.