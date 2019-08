Afdelingssygeplejerske og frisør flytter fra øen: - Det er vemodigt, men vi glæder os også

Ærø: 1. september mister Ærø en afdelingssygeplejerske og en frisør, når parret Fredy Zurfluh og Steven Thomsen flytter til Møn.

- Det er da lidt vemodigt at skulle flytte fra Ærø, for vi har boet her i mange år og er blevet en del af øen, men omvendt var det også nu, det skulle ske, mens vi stadig har alderen, siger Fredy Zurfluh.

Parret flyttede til Ærø for 11,5 år siden, hvor Fredy Zurfluh blev ansat som sygeplejerske på Ærø Sygehus, mens Steven Thomsen åbnede sin egen frisørsalon Steven's Klip i Ærøskøbing.

Efter at have været på sygehuset i nogle år blev Fredy Zurfluh ansat som leder på demensplejehjemmet Søkilden, indtil han for 4,5 år siden fik job som afdelingssygeplejerske på Ærø Sygehus.

- Det har jeg været glad for, men jeg glæder mig også til at begynde i mit nye arbejde som assisterende distriktsleder i Vordingborg Kommune, forklarer han.

Fredy Zurfluh begynder i sit nye arbejde 1. september og har sidste arbejdsdag på Ærø Sygehus den 22. august. OUH leder derfor nu efter en ny afdelingssygeplejerske til Ærø Sygehus.

Steven Thomsen har endnu ikke besluttet sig for, om han vil starte en ny frisørsalon på Møn.

- Jeg tror lige, at han skal have en pause og tænke over, hvad han vil. Han arbejder en gang imellem i en frisørsalon i Berlin, så det kan være, at han tager nogle vagter der, siger Fredy Zurfluh.