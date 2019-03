Af med en kasket og på med en ny: Venstre på Ærø får ny formand

Lennart Mogensen blev valgt som ny formand for Venstre på en generalforsamling torsdag aften. Han afløser Keld Madsen, som stopper af personlige årsager.

Ærø: Lennart Mogensen er blevet valgt som ny formand for Venstre.

Det fortæller afgående formand Keld Madsen, som trækker sig af private årsager.

- Lennart Mogensen blev på generalforsamlingen valgt som ny formand, og det har jeg det personligt rigtigt godt med, for Lennart ved, hvad der sker i det politiske maskinrum, fordi han sidder i kommunalbestyrelsen, siger Keld Madsen, der nåede at være formand for partiet i cirka ni år. Han fortsætter som menigt medlem i bestyrelsen.

Lennart Mogensen er glad for valget og mener ligesom sin afgående formand, at det er en styrke, at han sidder i kommunalbestyrelsen.

- Det gør jo, at man har fingeren på pulsen. Jeg har valgt at sige ja til posten, fordi jeg snart træder tilbage som formand for Marstal Idrætsforening, og dermed får jeg mere tid til det politiske arbejde, siger han.

Bestyrelsen i Venstre tegnes derfor nu af følgende personer: Lennart Mogensen (formand), Heidi Thrane, Keld Madsen, Ulla Balling, Christian Aarup, Axel Krogenlund Larsen, Ib Norris og Jan Ivert Kristensen som 1. suppleant og Johan Röhling som 2. suppleant. Kurt Mogensen er kasserer.

Bestyrelsen har ikke konstitueret sig endnu, men det sker ifølge den afgående formand indenfor de næste 14 dage.

Det var i øvrigt en meget velbesøgt generalforsamling, som blev afholdt på Hotel Marstal, fortæller den afgående formand.

- Der kom flere, end vi have forventet, men hotellet var heldigvis hurtige til at komme med noget ekstra service og mad, siger Keld Madsen.

Venstre har i øjeblikket omkring 90 medlemmer på Ærø.